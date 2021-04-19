熱刺在今季的最後直路決定辭退摩連奴，勢必令球隊陣腳大亂，過去已經傳出熱刺的首席射手哈利卡尼有可能離隊，假如球隊在今次亂局下盡失英聯盃和來季歐戰席位的話，勢必加速這位英格蘭國腳離開熱刺。

熱刺已經超過10年未曾贏過任何錦標，球隊今季雖然開局表現出色，不過來到季尾卻變了樣，不單止聯賽爭標無望，現時更要為歐戰席位掙扎。原本今屆的英聯盃是熱刺最後奪標希望，然而球會又在這場關鍵大戰之前辭退摩連奴，勢必令各人陣前大亂。

近年已經多次傳出，曼聯和皇家馬德里等歐洲大球會有意收購熱刺的27歲前鋒哈利卡尼，近期出現的潛在買家更多了巴黎聖日耳門這支豪門。雖然卡尼與熱刺的合約要等到2024年夏天才屆滿，不過假如他決心離隊的話，相信熱刺亦難以挽留。

其實早於上季，卡尼已經在訪問中暗示，不願意留效一支無法奪得錦標的球隊：「我擁有野心和渴望進步，雖然這並不意味我會離隊，但我亦不會盲目地留在熱刺效忠。」

這名英格蘭射手周一得悉摩連奴被辭退後，在社交網站上載了他和摩佬的合照，並撰文向對方道別：「領隊，感謝你過去的一切貢獻，能夠跟你共事是我的榮幸，希望你未來一切順利。」

文：薰爵