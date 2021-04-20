摩連奴周一被熱刺解僱，更委派賴恩美臣擔任暫代教練到今季季尾，他周一已經主持了熱刺第一課操練，當中更召回被摩佬雪足一季的丹尼路斯。

摩佬今次下台，熱刺不少球員都有發文送別，當中包括進攻孖寶哈利卡尼和孫興民等主力球員，而他季初簽下的賀積查治和上季提拔的小將坦根加亦感謝摩佬的賞識，證明今次摩佬和熱刺球員關係不錯，跟過去在曼聯、車路士和皇家馬德里時不同。

不過，有人歡喜有人愁，曾與摩佬發生口角，今季被雪藏全季的丹尼路斯，就被暫代領隊兼舊隊友賴恩美臣召回上一隊訓練，他周一訓練完更與記者開玩笑：「你們還在這裏做甚麼？」不知是否暗寸摩連奴已經離開，記者無需再守候。記者更表示：「路斯似乎心情不錯，離開時從車上跳下來跟我們說話，非常幽默。」

上季摩連奴曾與路斯在訓練中發生口角，其後路斯更被外借到紐卡素。到本賽季，摩佬更把這位英格蘭左閘剔出英超和歐霸大名單，並把他降格至U23球隊。如今摩佬已經離開熱刺，似乎路斯能夠再次為熱刺上陣。

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