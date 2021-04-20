鑒於外界對歐超聯（ESL）的反對聲音及迴響甚大，消息人士向ESPN透露，計劃組建歐超聯的12間豪門球會，準備與所屬國家的聯賽賽會及歐洲足協（UEFA）展開對話。

這12間起革命的球會分別來自英超、西甲及意甲，但不只三大聯賽賽會及UEFA強烈抵制，英國首相約翰遜及法國總統馬克龍等國家元首也都開聲反對，而且就連12間球會旗下的教練、球員及球迷，都難認同班主或管理層的做法；另外，撇除宣佈參戰歐超聯的Big 6，英超其餘14間球會周二就開會，探討如何打擊及應對ESL所帶來的變化，例如會否抵制Big 6繼續參與英超，而會議後已有不少球會如愛華頓及白禮頓等都發聲明，反對歐超聯這個構思。

據悉這次推動ESL的主要骨幹成員，好像皇馬會長佩雷斯、祖雲達斯主席艾涅利及曼聯執行副主席活華特等，也意識外界反應過大，試圖降溫，想主動找UEFA及聯賽賽會對話，但他們仍以不願放棄歐超聯為前提，希望人們可以更深入了解這項比賽的真正意義及價值。

根據ESL的初步計劃，賽事一旦成立，他們會每年將1.6億鎊的收益支付給英超賽會，以確保這些資金可進一步改善國內聯賽的財政狀況及比賽質素。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波