對香港球迷而言，中超的焦點球員當然是效力廣州城的陳俊樂，而他的好友戴偉浚就是另類焦點。效力深圳的戴偉浚在香港出生和成長，擁英籍的他正改變戶籍，爭取代表中國出戰。

在港出生和成長的戴偉浚先後效力過東方和傑志的青年軍，11歲時為足球而移民到英國，於2017年獲當時在英甲的貝利開出職業合約，並曾在英甲上陣，但貝利最終降班。他之後轉投牛津聯和狼隊，都未能上位，他最終決定到中國發展，去年加盟中超球隊深圳佳兆業，成為球隊主力。

戴偉浚有香港護照，2018年時任港足主教練加利韋特曾把他選入兩場友賽的大軍名單，但戴偉浚稱傷避戰，不久後卻赴荷蘭隨中國U21集訓，香港球迷才恍然大悟，對其幻想破滅。近日再有中國傳媒指，戴偉浚正辦理轉戶籍手續，成事後有望代表中國隊上陣。

香港球迷最應該關注的中超球員是真正香港球員陳俊樂，他效力廣州城，上季季初曾為球隊正選，但之後球隊成績不濟，加上受傷，上陣機會大減。廣州城今季轉變極大，外援只餘下丹比利留隊，去季效力港超聯富力的利安高和周煜辰將轉戰中超廣州城，該隊亦剛與曾效力公民的陳志釗續約一年。

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