受到中國足總今季推出薪酬上限，加上不少球隊班主的母公司，在疫情之下經營困難投資意慾大減，不少中超大牌球星及教練相繼走人，如巴西球星侯克、意大利中鋒加斯安奴柏利、斯洛伐克中場咸錫等，連同星級教練賓尼迪斯都選擇逃離中超。

自中超宣佈今季將實行薪酬上限，當中外援的年薪不得超過稅前270萬鎊（約2,910萬港元），不少高薪外援立即聞風而逃，當中巴西前鋒侯克早於上季尾已宣佈，在12月31日與上海上港合約完結後離隊，順利逃過了中超的限薪令。不過年薪高達1,370萬鎊的意大利中鋒柏利，因為要減80%的人工，結果他決定不再留在中超，回歸意大利球壇加盟帕爾馬。另外前拿玻里教練賓尼迪斯，聲稱以家庭為由離開中國，不再執教大連人，踢隨肥賓到中超效力的前拿玻里中場咸錫，薪酬大幅下調下亦選擇離開水平較低的中超，回到歐洲以自由身加盟瑞超球會哥登堡，以提升狀態增加今夏的歐國盃。

不過侯克的上港隊友、以往年薪高達1,890萬鎊的奧斯卡，面對減薪高達85%仍堅持留隊，並坦言自己十分喜愛上海不願離開，並希望在中國建立足球培訓學校，似乎有意在上海落地生根。

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