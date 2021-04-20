四屆冠軍希堅斯周一在英國克魯斯堡劇院舉行的世界桌球錦標賽，以10:7擊敗中國球手田鵬飛，晉級16強。

在完成首日賽事後局數落後3:4的希堅斯，周一初段表現持續低迷，一度落後4:7，但這位世界排名第五位的球手，在關鍵時刻突然回勇，最終以10:7反勝過關。

「田鵬飛一定會自責，他在領先7:4時，原本大有機會取勝。當時我已感到大勢已去，打失那麼多球，真的令人尷尬，我本應是要出局的。」希堅斯說。「我真的很亂，但他也陷入了困境，讓我重回戰局之中。在末段『起迫』但我信心大增，能夠後來居上真好，但我必須改善演出。」這位45歲老將的16強對手，將會是威廉斯與卡拉基的勝方。

同日，麥基爾以10:5擊敗華頓，取得16強資格，並將與衞冕的六屆冠軍奧蘇利雲爭入八強。

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