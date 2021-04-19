周一歐洲12間頂級球會宣佈參加歐超聯搞到滿城風雨，有意將現時的歐聯取而代之，歐洲足協（UEFA）怒不可遏。路透社報道，本屆歐聯四強之中，只得來自法甲的巴黎聖日耳門（PSG）未有加入歐超聯，UEFA計劃將禁止皇家馬德里、曼城及車路士參賽，意味PSG隨時自動成為本屆歐聯冠軍！

路透社引述歐洲足協執行委員會成員、丹麥足總主席謝斯柏慕拿（Jesper Moller ）透露：「這些球會必須被踢走，我認為會在周五宣佈，然後我們會找出方法，如果結束本屆歐聯賽事，周五將會有一個特別的執行委員會會議。」

根據歐洲足協早前公佈的歐聯四強賽程，皇家馬德里將與車路士在下周二踢首回合賽事，至於另外兩隊PSG及曼城則於下周三對壘。歐洲足協一旦決定取消12支參加歐超聯球會參加現時的歐洲賽資格，歐聯四強將有3支球隊會被禁賽，PSG有可能自動獲得本屆歐聯冠軍。

至於本屆歐霸盃四強，兩支有份宣佈參與歐超聯的英超Big 6球會曼聯及阿仙奴恐亦會被禁賽，屆時本屆歐霸冠軍恐由艾馬利帶領的西甲球隊維拉利爾，與意甲球會羅馬爭奪。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波