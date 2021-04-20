已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）日前證實未與運動品牌Nike續約，合作關係暫告一段落，據悉Nike將停產所有拜恩系列產品。消息傳出後，拜恩系列球鞋及球衣均有升價，有NBA產品專門店負責人指暫未有客人查詢其產品，但認為一旦雲妮莎落實，屆時或掀起另一場炒風。

自去年一月拜恩直升機意外逝世後，Nike多次推出拜恩產品，包括逾十多對復刻版簽名球鞋及Black Mamba球衣，但每次皆以抽籤及限量形式發售，惹來熾熱炒風，令一眾球迷更難覓得心頭好。今次拜恩產品停產消息傳出後，外國球鞋平台StockX上多雙拜恩復刻版球鞋成交價均有上升，部份鞋款更較兩周前漲價近五成。

NBA產品專門店Shooting Five店主黃傑稱，暫未有客人因今次事件查詢拜恩產品，認為雖有部份球衣及球鞋確有升價空間，但多數是本身擁有其球衣、球鞋的人希望多買的產品轉手圖利，普遍持觀望態度，未見有大規模炒賣情況。拜恩產品何去何從仍未有定案，有傳雲妮莎或與其他運動品牌合作，甚至推出個人品牌，黃傑指一旦最終落實離開Nike，屆時或會掀起另一場炒風，「好似籃球卡嘅市場已經係咁，以現時咁瘋癲嘅市場咩都有可能，甚至可能唔係一般人可以負擔到嘅價錢。」

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