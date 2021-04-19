問：有多少支參賽球隊？

答：暫有12支球隊，曼聯、曼城（圖）、阿仙奴、利物浦、車路士、熱刺、馬德里體育會、巴塞隆拿、皇家馬德里、祖雲達斯、國際米蘭及AC米蘭將為創始成員。歐超聯聲明表示創始成員將有15支球隊，其餘三隊傳聞是拜仁慕尼黑、RB萊比錫及波圖。

問：賽制？

答：每季8月開賽，有20支球隊出戰，15支為創始成員，另外五個席位將給予各大聯賽前列位置球隊。首階段20支球隊分成2組，每組10隊打主客2循環賽事，每組前3名晉身8強，第4及5名將打2回合附加賽爭奪出線席位。8強打2回合淘汰賽，5月底上演一場過的決賽。

問：誰成立歐超聯？為何？

答：歐超聯是12家創始成員共同創辦並管理，變相是「大球會的私人聯賽」，皇家馬德里主席佩雷斯將出任主席，祖雲達斯主席艾涅利及曼聯副主席活華特將出任副主席。創辦理念是希望提升比賽質素及商業價值兩大目標，令歐洲足球金字塔各級受益。

問：對歐聯及本土聯賽影響？

答：最受影響必然是歐聯，後者隨時變成「德法錦標賽」，大大影響觀賞性。同時，各地足總及聯賽賽會都反對舉辦歐超聯，角力下或促成最極端情況——創始成員退出本土聯賽，令歐超聯變成周末比賽。

問：參賽球隊收入？

答：有指歐超聯由美國摩根大通銀行出資推動，據BBC去年報道估計新比賽價值高達46億歐元（約427億港元），對比歐聯的182億港元多出超過一倍。按報道，15隊先瓜分35億歐元（約327億港元）的「基礎設施補貼」，補償因疫情損失的收入。電視轉播及贊助收入方面，15隊創始成員可先分得32.5%，20隊參賽球隊再分另外32.5%，未有打入淘汰賽的球隊按成績分20%，其餘15%按球隊名氣及聲望作分配。《紐約時報》推測，創始成員收入可望高達4億歐元（約37億港元），是現時歐聯的四倍以上。