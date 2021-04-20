歐洲球壇將籌組歐洲超級聯賽的消息傳出後爭議不絕，英超列斯聯領隊比爾沙明確反對，直指歐洲球壇將籌組歐洲超級聯賽的消息傳出後爭議不絕，英超列斯聯領隊比爾沙明確反對，直指足球精采之處是可以以弱勝強，陣中前鋒、曾經拒絕哈佛獎學金的前鋒班福特亦發聲，他指自己在Twitter上沒看到有一個球迷為此而高興，而他們和球迷一樣對此感到不敢相信和震驚。

比爾沙在列斯聯周一逼和利物浦1:1的英超賽前表示︰「令賽事變得精采的，是一支弱旅發展的可能性，而不是強隊的過度增長。但目前包括足球在內，全世界的邏輯都是強者越來越富有而弱者越來越貧窮。」似乎回應皇家馬德里會長佩雷斯所指「有40%年輕人對足球不感興趣，因為現時有太多質素低的比賽。」

至於現年27歲的班福特則稱︰「我們剛看到了所有人都看到的（歐超聯消息），他們在談論的事情令人意想不到，我無法理解。神奇的是當有人的錢包受損，在這項運動引起了很大反響，可惜的是，在其他錯誤的事情例如種族歧視上，情況並不是這樣。」班福特表示︰「我們就像球迷，我們無法相信（歐超聯）及不知道將會發生甚麼。我們感到震驚。我在Twitter上沒看到有球迷是為此而開心的，而足球最終關乎球迷的。沒有球迷，足球甚麼也不是，重要的是我們堅持自己立場並展示足球是屬於球迷的。」

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