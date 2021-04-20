塞爾特人周一（香港時間周二）雖然J布朗（Jaylen Brown）攻入全隊最多的23分，17投僅3中的塔圖（Jayson Tatum）則獲職業生涯首次「大三元」的14分、13籃板及10助攻，但球隊於主場仍然被同樣有四名球員得分上雙的公牛以102:96擊敗，六連勝被終止。

公牛開賽首5次起手均射失，被塞爾特人打出一段9:0的攻勢而在上半場一直落後，完半場綠軍以48:42領前公牛。不過，公牛第三節回勇，以一段24:10攻勢結束第三節，進入第四節時領先74:66。塞爾特人戰至最後3分25秒時藉J布朗遠射三分得手追成90平手。公牛及後再將比分拉開至96:90，儘管塞爾特人在最後16.5秒追至94:96，最後13.2秒塔圖2罰俱中再追至96:98，惜其後C韋特（Coby White）亦2罰全中為公牛穩住局面，最終以6分之差勝出。

公牛今場以攻入了29分及搶下9籃板的禾斯域（Nikola Vucevic）得分最多，其次是獲19分及7助攻進賬的C韋特，協助球隊戰有K獲加（Kemba Walker）及史馬特（Marcus Smart）抱恙，科尼亞（Evan Fournier）仍然要隔離檢疫及R威廉士（Robert Williams）因左膝痛缺陣的塞爾特人，取得兩連勝。

周一（香港時間周二）NBA常規賽戰果

活塞 109:105 騎士

塞爾特人 96:102 公牛

76人 96:107 勇士

溜馬 94:109 馬刺

熱火 113:91 火箭

巫師 119:107 雷霆

公鹿 127:128（加時） 太陽

金塊 139:137（雙加時） 灰熊

湖人 97:111 爵士

註︰前者主場

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