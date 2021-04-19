周日歐洲12支頂級球會宣佈籌備歐超聯後，有份宣佈參賽的熱刺在英聯盃決賽前六日，突然將入主17個月的領隊摩連奴辭退，時機令人摸不着頭腦。外界有傳摩連奴是「正義使者」反對熱刺參加歐超聯，與老闆利維意見不合被炒，真正原因又是否如此？

筆者暫不猜測摩佬下台的真正原因，雖然這次「摩二季」熱刺在季初曾踢出連勝走勢，包括以2:0擊敗曼城一度成為爭標熱門，但隨後多線作戰下氣勢被打斷。上月歐霸盃意外出局後，現時距離前4相差5分，如最終無法達標，英聯盃決賽又未能擊敗曼城打破近13年的錦標荒，「摩二季」可算是徹底失敗，可惜他卻連審判日這一天都捱不到。

其次是戰術上，10年前摩連奴被稱為戰術大師，「泊大巴」的防反戰術為他帶來無數冠軍，亦贏得入主車路士、皇家馬德里等豪門機會，不過級數明顯低一級的熱刺，陣中只得哈利卡尼一名頂級球星，球員級數無法完美執行摩佬的防反戰術，令熱刺今季經常在領先下難看地失分。且摩連奴恐與部份球員關係惡劣，曾多次公開批評尼當比利、奧里亞等人的表現，讓他們孭上輸波罪人的黑鑊，這樣的管理手法對於「不吃這一套」的年輕球員來說，肯定口服心不服。

事實上，熱刺與摩連奴天生就是「八字不合」，摩連奴要將普捷天奴留下的進攻型球隊改造，在缺乏資金支持下實在困難，雖然58歲的摩連奴今季曾大玩社交媒體，嘗試與新一代的球員更加親近。然而一成不變的戰術，多次領先下失分實在難看，加上處於困境時，又不懂處理與球員們的關係，注定摩連奴與熱刺只是一段沒有結果的愛情。

文：尊嘉