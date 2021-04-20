歐洲足協連日來嚴厲譴責歐洲12大豪門自組歐超聯，並明確表示會禁止參加參加歐超聯的球會在歐聯和歐霸盃參賽，包括香港馬會在內的部份博彩機構周二開始暫停大部份歐洲賽事的「冠軍球隊」投注項目，暫時未知是否與UEFA的聲明有關。

UEFA在日前的聲明中提及，將會對參加歐超聯的球隊作出嚴厲處罰，其中包括取消涉事球隊的歐戰資格，由於現時歐聯和歐霸盃四強均有多支聲明會參加歐超聯的球隊角逐，外界預期最壞情況下UEFA會在短期內直接「DQ」這些涉事球隊。

包括英國bet365在內的多間海外博彩公司在周二已經暫停歐聯、歐霸和多個歐洲聯賽的冠軍球隊投注項目，而香港賽馬會的投注網站亦幾乎暫停了所有與歐洲球壇有關的冠軍球隊投注項目，只剩餘法甲可以下注冠軍隊伍。

由於UEFA表明，將會禁止所有在歐超聯上陣的球員參加歐國盃和世界盃等國際性賽事，因此今屆歐國盃的冠軍隊伍項目同樣暫停。

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