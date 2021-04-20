已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）與遺產管理人證實，決定終於與運動品牌Nike的合作關係。

「拜恩跟Nike的合約，已於21年4月13日屆滿。」雲妮莎向ESPN證實。「Kobe與Nike合作推出過一些歷來最漂亮的籃球鞋，備受全球運動員與球迷喜愛，在NBA內穿上我丈夫名下系列球鞋的球員，好像都要比穿其他簽名球鞋的球員要多。」

ESPN引述消息人士指，雖然拜恩的球鞋大受歡迎，但雲妮莎團隊卻對「一剔」的行銷策略非常不滿，特別是在拜恩16年退役，以至於20年1月遇上直升機意外逝世後，該品牌一直以限量形式發售拜恩的產品，令很多球迷根本無法「入手」。除此之外，雲妮莎亦對Nike未有為拜恩球鞋推出童裝尺碼感到不高興。

「我一直希望Kobe的球迷，可以買到及穿上他的產品。我會繼續為此努力，Kobe的產品一推出便會賣光，這已說明了一切。」雲妮莎說。消息指，Nike與佐敦（Micheal Jordan）與勒邦占士（LeBron James）所簽的都是「終身」贊助合約，但他們向雲妮莎提出的續約方案，卻未有包含類似條款。

據了解，「一剔」將會擱置所有拜恩系列產品的生產與銷售，雲妮莎已證實「Mamba」標誌與拜恩簽名的版權均由遺產管理人擁有，而他們將可能與其他品牌合作。

拜恩初出道時曾穿上Adidas球鞋，至03年轉投Nike旗下，他生前亦曾計劃在跟「一剔」約滿後，推出自己的「Mamba」品牌。

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