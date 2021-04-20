12支歐洲豪門自組歐超聯，希望對抗歐洲足協，保障自身利益，卻衍生出其他問題，歐洲不少球迷甚至名宿都發聲反對。香港亦有球迷反對歐超聯，同時有球迷認為歐洲足協需提高透明度。

歐超聯在香港時間周一凌晨公佈，12支球會之一的利物浦周二凌晨如常出戰英超作客對列斯聯的賽事，賽後領隊高普和副隊長占士米拿都發聲反對球會的決定。香港利物浦官方球迷會幹事Mino亦指，球迷會大部份幹事均不太接受歐超聯，他說：「不太富有的球會如阿積士、西維爾、阿特蘭大等難以加入，我們不太希望利物浦參加這個聯賽，對英超和足球發展不太好。如果每周都是皇馬對巴塞，一年踢六、七次這個戲碼，大家都會悶。」不過，他亦認為歐聯需要改革，「我們一致認為歐聯要改變，不是改為踢更多比賽，而是減少。」

馬體會香港球迷會代表Alfred就認為，參加歐超聯有利有弊，他說：「有大水喉，每隊分到4億歐元（約37億港元），打一季已可補償虧蝕的開支，對球會內部而言是好事。不過，對整個歐洲球壇是否好事？我看過西班牙當地球迷的看法，大家都認為球迷才是動力，馬體會是一間很本土的球會，只是近年成績穩定地上升，有球星加盟及有自家球員成名。歐超聯這件事，似是為了金錢而行。」

Alfred認為，歐超聯的成立，是向歐洲足協的一個控訴，希望最終事件可平息，他說：「大家一直都不知道，歐聯的部份收益最終到何人手上，是否很公平地分予各隊呢？歐洲大球會開支很大，如果分紅不樂觀，加上疫情影響，所以有這個動作，是一個控訴。我已有點心理準備，歐洲足協除了禁這12隊踢歐聯和歐霸，也可能會禁踢本地聯賽，或者被扣分。馬體會現時在西甲榜首，我希望事件平息，最終馬體會可以贏到西甲冠軍。」

香港曼聯官方球迷會幹事Calvin就指，短時間未及消化太多消息，內部以反對意見為主，他說：「我們有一個內部意見調查，暫約90%投票會員反對，約8%沒有意見，不足2%支持。有會員表示不應搞小圈子比賽，亦有人認為不論是歐超聯或是現在歐聯的改制，也增加比賽場數，令球員受傷機會增加。我個人認為各會在疫情下有財政壓力，但希望球會可重視球迷意見。」

有香港球迷亦笑言，香港足球再次「領先全球」，皆因歐超聯的主席和四位副主席皆由參賽球會的代表出任；香港足總董事會成員當中，有四席必需是與球會有聯繫，球會控制賽會一事早在港發生。另外，在港只要有足夠財力就可以「空降」港超聯，與歐超聯情況相似。加上去年菁英盃安排在將軍澳足球中心進行，比皇馬更早安排在訓練場地進行正式賽事。歐聯有機會取消其中三隊四強球隊參賽資格，理文早前已因堅守程序而被判在菁英盃四強落敗，無緣決賽。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波