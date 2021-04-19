歐洲12家大球會共同宣佈將會創辦歐洲超級聯賽，但一些歐洲著名球會如德甲拜仁慕尼黑、法甲巴黎聖日耳門和荷甲阿積士等，暫時未有列入參加首屆歐超聯的名單內。有細心的荷蘭球迷就發現，歐超聯的荷蘭網址已被註冊，並會自動連回歐超聯官網，故此相信阿積士可能是下支宣佈參賽的球隊。相反葡超球會波圖就表明，不會參加歐超聯。

有荷蘭球迷發現輸入www.thesuperleague.nl後，會自動連回歐超聯官網 thesuperleague.com 。相反輸入 www.thesuperleague.pt 和 www.thesuperleague.be 就會顯示網址已註冊，但沒有連回歐超聯官網，故此球迷相信首屆歐超聯，未必會有葡萄牙和比利時球會參與。

外界則認為荷甲列強中，以阿積士參加歐超聯機會較高，畢竟該支荷蘭勁旅近年在歐洲賽事成績算是不俗。阿積士發言人則表示：「我們認為現在作出反應為時尚早，因為有太多未交待清楚的事情，所以我們現在根本無法有立場。」

不過葡超球會波圖就表明，不會參加歐超聯。波圖會長哥斯達說：「我們不能參加違反規定的賽事。我們現時參加歐聯，也希望在未來的日子繼續參加歐聯。」

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