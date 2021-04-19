拜仁慕尼黑雖剛接到教練費歷克季尾離隊的消息，不過球隊始終是班霸，而且在歐聯出局後會專攻聯賽，在周二的德甲迎戰第六位的利華古遜時，就算陣容不整，相信仍然能贏；「讓球」拜仁讓一球/球半球捧上盤。（球賽編號：星期二37；明日2:30am開賽）

拜仁在上周於歐聯出局，但上周六已收拾心情，於聯賽作客以3:2擊敗第3位的禾夫斯堡，目前以29戰得68分居首，領先次席的RB萊比錫七分。雖然在擊敗「狼堡」賽後，盛傳與球隊體育總監沙歷咸美錫不和的拜仁教頭費歷克宣佈希望季尾離隊，但相信對球員影響不大。正如拜仁隊長兼門將的紐亞說，球員會努力爭標，作為向費歷克送行禮物。今迎利華古遜時，拜仁雖續缺前鋒羅拔利雲度夫斯基、中場哥列斯卡及基拿比等主力，但前鋒祖普莫亭腳風頗順，配合主力如湯馬士梅拿及甘美治等，拜仁仍有力勝出。

利華撼前4隊伍6場不勝

利華古遜要搶分爭前四踢下屆歐冠盃，不過球隊今役仍不乏傷兵，中場巴姆加特寧加及後衞拿斯賓達等都未能候命，而且利華古遜今季在聯賽鬥前4球隊只得2和4負，並只得一場贏盤（見附表1），今役受讓亦不宜高估。另外，由於拜仁近三次鬥利華古遜全勝，當中有2場都以4:2勝出，而且拜仁今季的總入球分佈當中，4次開[6球]都是於主場取得（見附表2）；喜歡扒冷可兼顧今役開[6球]。

萊比錫有績跟追角球「細」

至於早場科隆迎RB萊比錫則宜取角球開[9.5球]「細」。尾二的科隆要搶分護級，但近9場僅2和7負，不過球隊近11場聯賽有9場角球開「細」（中位數[9.5球]），RB萊比錫近12場有開角球盤的比賽更有11場角球開「細」（中位數[9.5球]），今役要再追角球開「細」。（球賽編號：星期二6；明日0:30am開賽）

文：數人