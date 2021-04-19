周日歐洲球壇爆出震撼新聞，包括巴塞隆拿、皇家馬德里，以及曼聯在內的12家歐洲班霸將出戰醞釀多時的「歐洲超級聯賽」。消息一出，歐洲足協（UEFA）與英、意、西、德足總聯手發聲明，警告參賽球隊的球員未來或被禁戰歐洲賽或國際賽。然而一眾有意參戰的球隊並未卻步，英超Big 6更同步發聲明指將出戰歐超聯，正式向UEFA宣戰。

周日據多家歐洲傳媒報道，醞釀多時的歐超聯將正式公佈上馬，並指英超的Big 6曼城、曼聯、車路士、利物浦、阿仙奴、熱刺、西甲的巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會、意甲的祖雲達斯、國際米蘭及AC米蘭在內12家大球會將為創始成員。雖然消息未被證實，但UEFA已經迅速發聲明回應，指留意到有多家歐洲球會有意另組新賽事，但表明會與各國足總聯手阻止，並以禁止參賽球隊旗下球員出戰歐聯、歐霸、歐國盃，甚至世界盃作威脅。

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英超Big 6聯手發聲明

然而，12間大球會未有畏懼，包括英超Big 6在內更齊在周一凌晨發聲明指將會出戰一項由12支球隊共同創辦並管理的超級聯賽。聲明中指過去已與UEFA就歐聯改制作多次商討，但包括提升比賽質素及額外財政收入等問題，雙方始終未達共識，故決定推動全新賽事。同時表示希望在疫情之下，做到提升比賽質量及提高商業價值，從而令全歐洲球壇同樣受益。

聲明中同時提到賽制，包括創始12隊會員在內，每季有20支球隊參賽分2組，每組10隊打主客雙循環賽事，每組前3名入8強，第4及5將打2回合附加賽爭奪尚餘出線席位。其後8強將打2回合淘汰賽，並在5月底上演一場過的決賽。

各地足總為UEFA護航

消息曝光後，歐洲足協立即發出嚴正聲明，警告這些參與歐超聯的球會，隨時會被禁止參加目前歐聯、歐霸等歐洲賽，甚至國際足協（FIFA）及六大洲足協舉行的賽事：「歐洲足協、英格蘭足總、英超賽會、西班牙足總、西甲賽會、意大利足總和意甲賽會，都得知有球會擬組織及參加一個名為超級聯賽的比賽。我們重申歐洲足協與以上的足總及賽會，還有FIFA和我們所有成員，都會團結起來去阻止這個項目。我們將考慮採取所有措施，包括司法及體育上的方法，有關球會將被禁止參加國內、歐洲及世界級別的任何比賽，他們的球員亦可能會失去代表他們國家隊出戰的機會。」

歐洲足協還警告這些球會要適可而止，部份賽會如英超賽會、球迷組織等，已紛紛發聲明譴責英超Big 6希望加入歐超聯，但這些球會目前仍未正式回應事件及傳聞。歐超聯公司於周一去信予國際足協及歐洲足協會長，表示會堅持保障旗下球會的利益，甚至不惜採取法律行動。

隨後歐洲足協亦於周一宣佈，2024年的歐聯改革新賽制，如之前傳媒披露一樣，分組賽將會取消，由32隊增至36隊組成單一聯賽，每隊各踢10場不同對手的比賽後決定排名，頭八名直接晉身淘汰賽，排名較後的16支球隊再對壘爭入16強。另外，有報道指財困的歐超聯成員之一國際米蘭，由於預料財政收入有保證，母公司蘇寧集團決不放盤。

綜合歐洲外電