做籃球運動員想打入NBA，從來都唔係一件容易嘅事，更何況你只係得一隻手。多明尼加就有一位叫Hansel Enmanuel嘅後生仔，希望以自己嘅努力成為NBA球員。年僅17歲、身高1.93米嘅Hansel，雖然6歲就因為一次意外失去左手，不過冇整熄佢嘅籃球夢。日前佢喺美國一場正規比賽入面表現技驚四座，入樽、封阻、射三分波、甚至係用歐洲步上籃一樣難唔到呢位獨臂球員，打法仲有啲杜蘭特(Kevin Durant)嘅影子。而目標喺美國打緊高中籃球嘅Hansel賽後接受訪問嗰陣，就話自己嘅目標係先入到大學打NCAA，最後衝擊NBA，證明畀大家睇只要堅持唔放棄，無論係咩夢想一樣有機會達成。

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