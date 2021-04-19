將於下周日出戰英聯盃決賽的英超球會熱刺，周一突然將上季才上任的領隊摩連奴辭退。摩佬在2019年11月接替普捷天奴上任，在球隊整體成績未見有太大改善下，執教不足兩年便丟烏紗，任期比他上一份領隊工作，任教曼聯兩年多更加短暫。

周日爆出12支歐洲球會決定違抗歐洲足協籌辦歐洲超級聯賽，熱刺亦是其中之一，而摩連奴被炒的消息亦在翌日傳出。熱刺在周一於球會社交網發表聲明：「球會在今天宣佈，摩連奴與他的教練團隊成員沙卡文圖、紐奴山度士、拿連以及施拿，皆被解除職務。」

「摩二季」早成過去

現年58歲的摩連奴在上季季中接任熱刺領隊，球隊最終排名第六，前者曾解釋指在沒有一整季時間領軍下難對成績有保證。今季熱刺成績起伏，季初曾一度大勇登上英超榜首，但自去年年底起戰績不穩，經常在先取得入球情況下失分，球隊最近三場聯賽皆未能取勝，當中面對曼聯與愛華頓兩仗皆在先開紀錄下，最終僅取得1和1負成績，整季英超在先入球的比賽合共失分達20分之多。另一重點比賽歐霸盃，在上月16強階段首回合領先薩格勒布戴拿模2:0的大好形勢下，爆冷於次回合慘敗0:3出局，當時已有消息傳出摩連奴烏紗開始不穩。

熱刺目前位列英超第七，與第4位相差5分，要爭逐歐聯資格仍未算絕望。另一邊廂熱刺在摩帥領軍下亦已打入今屆英聯盃決賽，將於4月25日與曼城爭逐錦標，亦是摩連奴延續「摩二季」美譽的好機會，以往由他執教的球隊，多在領軍第二季領軍贏得一些錦標，隨着熱刺將他辭退，將無緣延續這金漆招牌。熱刺會方表示，在下周日英聯盃決賽之前，還有周三迎戰修咸頓的英超賽事，以及球隊周一的操練，由曾以球員身份效力過的賴恩美臣負責帶領，確實接任或臨時主帥人選仍有待公佈。

傳睇中尼高斯曼接任

摩連奴擔任熱刺領隊的1年5個月，帶領球隊出戰共86場比賽，當中僅44場勝出，僅51%的得勝率，是摩佬執教生涯中幾乎最低，只有在2001至2002年執教葡超利亞拿時僅45%得勝率更低。

據英國傳媒早前預計，熱刺辭退摩連奴的話，需要向他支付高達2,500萬鎊（約2.7億港元）的解約金。至於繼任人選方面，據報現時在德甲球會RB萊比錫擔任教練的尼高斯曼，成為熱刺下任領隊的最大熱門，但這間英倫球會需向對方支付1,700萬鎊的賠償金。難道熱刺因為打算出戰歐超聯從而得到巨大收入，因此炒摩佬再賠錢請新帥仍不手軟？早在普捷天奴2019年被解僱時，當時尼高斯曼已是繼任大熱之一，只是球會最後選擇了摩連奴，而33歲的尼高斯曼目前亦是德甲班霸拜仁慕尼黑的下任主帥熱門人選。

綜合英格蘭外電

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