美國傳媒報道，在上月比賽時受傷、右手手腕骨裂的黃蜂新秀拿美路波爾（LaMelo Ball）已經康復，並有望在7至10日內復出。

「三波」在上月20日對快艇之戰受傷，經檢查後證實右手手腕骨裂，一度以為要缺席今季餘下所有賽事，但他的康復進度較預期理想，有望提前復出。黃蜂周一透露，這位19歲控球後衞剛在紐約接受了一次CT掃瞄，顯示傷患已經復元，並可恢復單獨籃球訓練。儘管黃蜂未有公佈波爾的具體復出時間表，但ESPN引述該隊內部消息指，他將可於7至10日內重返戰陣。

在新人遴選第三位加盟黃蜂的波爾，今季場均得15.9分、6.1次助攻及5.9個籃板球，是年度最佳新秀的熱門人選之一。黃蜂目前以28勝28負排在東岸第八位，假如波爾能夠復出，勢必可以提升他們晉級季後賽的機會。

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