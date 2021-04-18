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西甲戰報｜馬體會「大傷鋒」都唔怕 照炒伊巴5球保榜首

1小時前

周日西甲榜首的馬德里體育會，今仗雖然有多名前鋒如蘇亞雷斯、祖奧菲歷斯、湯馬士林馬等多名攻擊球員缺陣，但馬體會仍憑安祖哥利亞及馬高斯洛蘭迪齊齊梅開二度，加上恩歷克卡拉斯高建功，總計以5:0大破榜尾的伊巴，賽後以4分力壓較後時間登場的皇家馬德里，力保榜首位置。

雖然馬體會今仗「大傷鋒」，但由於爭標形勢緊張，面對榜尾的伊巴並沒有手軟。不過首個入球要等到上半場42分鐘才出現，當時馬體會左路角球傳中，前柱沙奧尼古斯將皮球頂後，安祖哥利亞於尾柱「執雞」成功，助馬體會先開紀錄；2分鐘後卡拉斯高左路傳中，安祖哥利亞禁區內轉身射入，助馬體會半場領先2:0。

易邊後馬體會再入多三球，先在49分鐘卡拉斯高推對對方門將及後衞射入空門，53分鐘輪到馬高斯洛蘭迪發威，先接應安祖哥利亞右路傳中撞射得手，加上68分鐘接應卡拉斯高左路傳中，禁區內控下皮球後快腳射入，助馬體會鎖定5:0勝局完場，繼開咧戰主場6:1大勝CF格蘭納達後，錄得今季第二大勝仗。

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