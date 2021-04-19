歐洲足協會長施費連周一談及歐洲12大球會自組歐超聯一事時重申，任何參與這項賽事的球員將不獲准參加歐國盃和世界盃等國際賽事，他又點名批評祖雲達斯會長阿涅利大話連篇，是歐洲足協內部的陰險小人。

施費連周一接受傳媒訪問時再次強調，反對歐洲豪門自行組織歐超聯：「我們要保持團結反對這項毫無道理的計劃，我已經無法更強烈地強調，歐超聯是一個可恥、自私和貪婪的計劃，完全違背足球的原有面貌，我們絕不應該容許這種改變。」

UEFA在周日的聲明中曾經表明，任何參加歐超聯賽事的球員將會失去參加歐國盃和世界盃的資格，施費連在周一再次重申：「歐超聯是對所有足球愛好者的侮辱，我們會嚴厲懲罰參加這項封閉賽事的所有球員，確保這項計劃不會成功。」

施費連又公開批評祖雲達斯會長阿涅尼，更直指對方是小人：「阿涅利是他們之中最令我失望的一個，我從沒見過一個人可以像他一樣慌話連篇，我在上周六才跟他談過，當時他所說的全是大話。之前我不知道我們身邊有毒蛇，現在我們知道了。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波