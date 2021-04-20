利物浦副隊長占士米拿周一坦言，自己並不喜歡成立歐超聯的計劃，希望這個賽事不會真的出現。

利物浦周一被列斯聯逼和1:1的英超賽事，占士米拿在佐敦軒達臣因傷缺陣下出任隊長，這名中場老將賽後被問及歐超聯時說︰「與所有人一樣，真的，它昨天才曝光，那是我們第一次聽到。和所有人一樣，有很多疑問，我只能表達我自己的意見，我不喜歡它並希望它不會成真。」

占士米拿強調︰「球員們顯然沒有發言權，所以今晚我們在球場上的待遇是有點不公平。我們來是為了比賽，而我們是無法控制它。」

利物浦今仗在完場前三分鐘失守，被列斯聯逼和1:1，米拿直言球隊在下半場氣力不繼。

「當你來到這裏，跟列斯聯這樣出色的球隊交手，就必須在上下半場也有優秀的演出。我們在上半場踢得很好，但在下半場已十分疲累。」米拿續道。「面對這種情況，我們應該保持控球在腳，這實在令人失望，大概是皇家馬德里之戰付出了太多體力，影響了我們在下半場的表現。我們有不少機會，但同時也錯失了不少，而他們也是有機會的，所以和波或許是合理的結果。」

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