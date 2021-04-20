周一熱刺突然解僱摩連奴，球隊一直未有宣佈接任人選，終在周二球會正式宣佈，由29歲的舊將賴恩美臣擔任暫代教練到今季季尾。

在摩連奴被解僱後，球會聲明中表示賴恩美臣帶領球隊近兩天的操練，周二球會亦宣佈賴恩美臣擔任暫代教練到季尾。主席利維表示：「我們對這班球員充滿信心，球隊亦有1場決賽和6場聯賽要面對，現在我們需要全力以赴爭取好成績。」

賴恩美臣今年29歲，8歲就成為熱刺青訓，其後升上一隊，為球隊上陣70場攻入4球。可惜其後不斷被外借，更不2016年轉投。2017年1月，他在侯城對車路士的賽事中與加利卡希爾相撞後重傷離場，其後證實顱骨骨折，經休養後決定以26歲之齡退役。他在2018年亦加入熱刺教練團，他其後成為球隊U19歐聯隊的主教練和青年球員發展總監。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波