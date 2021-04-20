D卜克（Devin）周一在加時完結前0.3秒射入一個罰球，協助太陽作客以128:127擊敗太陽，控球後衞基斯保羅（Chris Paul、CP3）更成功超越湖人名宿「魔術手」莊遜（Magic Johnson），升上NBA史上助攻榜第五位。

D卜克在第四節尚餘25.5秒，離籃14呎跳射得手，協助太陽追成116:116平手，令賽事要以加時分勝負。太陽在加時階段一開始便連取6分，領先122:116，但公鹿並未有放棄，並憑米度頓（Khris Middleton）於完場前22.1秒的三分球，追成127:127平手。戰至尚餘0.3秒，D卜克起手博得PJ特加（PJ Tucker）犯規，協得兩個罰球。他射入第一球後，第二球未有命中，但公鹿已不夠時間作出反擊，太陽最終險勝128:127。

D卜克全場取得24分，CP3則有22分及交出13次助攻，令其職業生涯助攻次數增至10,145次，壓過莊遜（10,141次）升上NBA史上助攻榜第五位。米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）也為太陽貢獻了21分，艾頓（Deandre Ayton）則有20分及13個籃板球。

公鹿方面，安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）取得全場最高的33分，米度頓有26分，賀里迪（Jrue Holiday）也有25分及8次助攻，但仍無濟於事。

NBA史上助攻榜

第1位：史托頓 （15,806次）

第2位：傑特 （12,091次）

第3位：尼殊 （10,335次）

第4位：馬克積遜 （10,334次）

第5位：基斯保羅 （10,145次）

只列前5位

資料來源：espn.com

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