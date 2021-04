周日爆出歐超聯即將成立的消息後,不止歐洲足協(UEFA)等權力核心機構大表反對,連球迷也批評這些球會純以利益掛帥,沒考量他們的需要。利物浦正是其中一支有份籌組的豪門,周一英超作客列斯聯就首當其衝遇到強烈抗議,球迷燒衫及拆橫額表達不滿,對手甚至印T恤穿上表諷刺。至於紅軍領隊高普賽後也表態反對另起爐灶,與球會唱反調。

利物浦周一憑沙迪奧文尼上半場先開紀錄,完場前被列斯聯的迪亞高洛蘭迪頭槌逼和1:1,錯失升上前四的機會,但隨着醞釀已久的歐超聯看似即將誕生下,紅軍最後能否躋身前四,已不是大眾所關心,皆因球隊或根本不用透過這機制再爭取歐洲賽席位。然而,不少有份倡議歐超聯球會的球迷,並不支持愛隊的一意孤行,利物浦作客列斯聯賽前,已有不少示威活動,當中紅軍球迷組織Spion Kop 1906,就要求拆除在晏菲路場內的打氣橫額,亦有球迷到場外掛起黑色橫額抗議。

列斯印T恤寸向錢看

紅軍乘坐隊巴出發前往列斯時,有球迷到場奏起樂壇著名組合ABBA的經典名曲《Money, Money, Money》,諷刺該隊為了豐厚戲金背棄球迷;當隊巴駛到艾蘭路球場門外時,更有人以身體擋路,進場後迎接他們的,則是穿起印有抗議字樣T恤的主隊球員,在客軍更衣室內,亦同樣擺放了一批胸前印了歐聯標誌和「EARN IT」,背面則有「足球是為了球迷」(Football is for the fans)字樣的T恤,只是紅軍球員並未穿上。

列斯領隊比爾沙也明言反對歐超聯,直指足球精采之處是可以弱勝強;陣中前鋒班福特亦發聲指自己在twitter上沒看到有球迷為此高興,直指大球會班主是因「荷包」受損才想出這主意,但在反種族歧視等方面,就不見如此積極。

高普續反對但拒辭職

面對四面楚歌,早兩年就表態反對歐超聯成立的高普重申,立場未有改變:「大家對此感到不高興,我可以理解,但我不能說太多。我和球員都沒參與任何過程,對此一無所知。有說我會辭職,但在困難時刻,我會更堅持留下,因我對球員、球會與球迷都有責任。」今戰紅軍隊長占士米拿也直言,希望歐超聯計劃胎死腹中,但亦指球員在事件中沒話語權,不應受不公平對待。

另一Big 6分子阿仙奴也有球迷在周一往阿聯酋球場舉橫額抗議,車路士及曼聯等的官方社交專頁,也有大批球迷留言狂轟。香港球迷會方面,利物浦官方球迷會幹事Mino亦指大部份幹事均不太接受歐超聯,他說:「不太富有的球會如阿積士及西維爾等難以加入,我們不太希望利物浦參加,對英超和足球發展不太好。如果每周都是皇馬對巴塞,1年踢6、7次這個戲碼,大家都會厭倦。」但他亦認為歐聯需要改革,減少比賽。香港曼聯官方球迷會幹事Calvin則指,內部以反對意見為主:「暫約90%投票會員反對,有會員指不應搞小圈子比賽,亦有人認為不論是歐超聯或是現在歐聯的改制,也增加了比賽場數,令球員受傷機會增加。個人明白各會在疫情下有財政壓力,但希望球會可重視球迷意見。」

綜合英國外電