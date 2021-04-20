曼城周三將在英超聯賽作客阿士東維拉，繼續向三冠王之旅前進，雖然他們亦是宣佈參加歐超聯的12支歐洲豪門球會之一，但他們引發的爭議較少，畢竟他們在英超亦只屬近十年來的暴發戶，全靠中東阿聯酋的班主撐腰，水頭從來不缺，故曼聯名宿加利尼維爾認為，曼城是英超Big 6之中最大機會「叛變」唔玩歐超聯。

加利仔在天空體育的節目上明言：「曼城將會退出，曼城將會退出。他們的班主正嘗試在世界上建立名聲，他們在全球進行投資建立出色的球會，建立一個足球網絡。」

「這令人十分敬佩，他們所做的包括興建最好的球場、最好的設施、最好的訓練場，他們還興建房子，他們在這些地區不斷建設，為球隊創造有價值的資產。」

「他們所做的全是為了營商及公關目的，他們根本不需要額外的錢，他們不需要每年再多5,000萬鎊，他們想要的是將自己變成全球受尊敬的體育界人士。他們擁有最好的教練哥迪奧拿，他們建立了一支令人難以置信的球隊，他們根本不需要歐超聯，他們不需要這些。」

然而對於Big 6球隊會否退出歐超聯，加利仔並不樂觀：「格沙加（曼聯班主）不會輕易轉身，高普和他的球員可能會說服芬威集團（FSG），曼城是最有可能退出，歐超聯並不是為了他們而設，其餘3隊則會跟隨其他隊的決定。」

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