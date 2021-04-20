成立歐洲超級聯賽等於架空歐聯，歐洲足協（UEFA）當然不能坐視不理，繼續出招制衡。據報UEFA本周五將開會討論，將有份推動歐超聯的皇家馬德里、曼城及車路士逐出本屆歐聯四強，意味巴黎聖日耳門（PSG）隨時自動封王，雖然及後再有消息否認UEFA計劃「DQ」之說，但包括足智彩在內的部份博彩公司都已暫停受注。

自歐超聯宣佈要在下季正式成立後，弄致滿城風雨，反對聲似已蓋過認同聲，當中UEFA名副其實正是受到挑戰一方，掌管歐洲球壇的權力受動搖，當然對此非常憤怒。路透社就引述UEFA執行委員會成員、丹麥足總主席謝斯柏慕拿所透露，會方正準備「DQ」皇馬、曼城和車路士今屆的歐聯四強資格：「這些球會必須被踢走，我認為會在周五宣佈，然後我們會找出方法如何結束本屆歐聯賽事，周五將會有一個特別的執行委員會會議。」

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拜仁多蒙特波圖翻生？

今屆歐聯四強，皇家馬德里將與車路士在下周二率先踢首回合賽事，而PSG與曼城會在後一天對壘，但UEFA一旦決定取消12支欲參與歐超聯球會現時的歐洲賽資格，歐聯四強就只剩下PSG，或因此自動奪得本屆歐聯錦標。不過，也有傳言說會「敗部復活」，即在八強被淘汰的拜仁慕尼黑、多蒙特及波圖，因已發出聲明與歐超聯割席，而獲與PSG爭冠的機會。至於歐霸盃方面，同樣有份參與歐超聯的曼聯與阿仙奴恐亦被禁賽，屆時歐霸冠軍或由艾馬利帶領的西甲球隊維拉利爾，與意甲球會羅馬爭冠。

雖然一切都未經證實，但博彩公司似乎立即有所行動，包括英國bet365以至本港足智彩在內的博彩公司，周二開始暫停大部份歐洲賽事及本土聯賽的「冠軍球隊」投注項目，當中足智彩在五大聯賽中，暫只開放法甲冠軍讓球迷下注。

對於UEFA出招，佩雷斯則不以為然。據英國《每日郵報》指，一旦歐超聯正式成立，這位「銀河艦隊」舵手將出任這個聯會的主席，他堅稱這個全新聯賽會在各方面都大大幫助足球界，更將「實現40億球迷的心願」：「足球是世上唯一一項擁有超過40億球迷的全球化運動，作為大球會，這是我們的責任去實現球迷的意願；我們這樣做是拯救足球，因為現在來到關鍵時刻，西班牙、英格蘭和意大利的重要球會必須找解決方法來對抗現時糟糕的情況，需帶來更多高質素比賽創造金錢及機會。」

UEFA圖分化「歐超聯盟」

他也嘗試安撫大眾，指皇馬會被逐出今屆歐聯一事不會發生，因為他們受到法律保護，而ESPN隨後也獲消息人士透露，這兩場準決賽暫不受影響。不過，UEFA會長施費連就抨擊這些大球會話事人老奸巨猾，又點名批評祖雲達斯主席阿涅利是個陰險小人：「之前我不知道身邊有毒蛇，現在知道了，我從未看過有人和他一樣大話連篇。」

施費連及後再呼籲這些球會仍有時間改變主意，有指UEFA甚至會暗中分化這12隊，向今次只是跟大隊的曼城及馬德里體育會等下手，只要越多球隊退出，歐超聯就難成事。

綜合歐洲外電