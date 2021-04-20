今屆的港超聯賽事算是近年最緊張刺激的一屆，每周都有矚目賽事上演。這個星期上演的三場聯賽實力都相當接近，今季由列文擔任球員兼主教練的冠忠南區（紅衫），雖然開季首場聯賽就作客以4:0大勝天水圍飛馬，本以為球隊有個好開始，怎料到球隊其後聯賽八場不勝，更爆冷輸給升班馬晉峰0:1，表現可謂強差人意。

成績倒退主要原因是球隊後防和中場人腳變動有關，過往幾季由鄭兆聰帶領的冠忠南區踢法偏向防守為主，進攻套路大多數由後場直接踢長傳上前場，再配合夏志明和蘇沙等有速度的球員打反擊。雖然列文今季繼續維持三中堅防線，不過列文和比圖都已年過36，速度活力有明顯不足，所以對着愉園及晉峰以年輕球員為主的球隊，會感到較為吃力。球隊目前在聯賽榜的失球數字排行第二，已反映後防問題嚴重。

不過另一原因，是中場缺少了像陳肇均和狄卡奧等攔截力強的球員在陣，所以令後防受壓情況嚴重。另一中堅川瀨浩太今季表現尚算穩定，特別在制空權方面有明顯優勢，偶爾上前死球助攻也很有威脅，是後防不可或缺的一員。

南區今場對著聯賽已經三連敗的理文，論兩隊近況和牌面實屬五五波，理文近兩場比賽都在領先情況下被對手反勝，球員士氣當然大受影響，今場要為面子而戰，勢必搏盡；另一場大戰是連續三場在落後情況下都能反勝對手的天水圍飛馬迎戰東方龍獅，東方為保爭標機會今場不容有失，不過飛馬近期氣勢強勁，加上有主場之利，很大機會能在對手身上成功取分。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報