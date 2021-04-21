繼英超Big 6球隊相繼宣佈退出歐超聯後，意甲三支球隊祖雲達斯、AC米蘭及國際米蘭，連同西甲球會馬德里體育會，亦於周三在官網發聲明，正式落實退出歐超聯，令日前宣佈參加的12支歐洲豪門，就只餘皇家馬德里及巴塞隆拿未正式表態。

其中國際米蘭是意甲3支球隊中，最先發聲明退出的球隊：「國際米蘭已確定球會不再是歐超聯的一部份，我們一直致力於為球迷提供最佳的足球體驗，自成立以來創新和包容在我們DNA中，我們將與所有持份者合作改善球圈是永遠不會改變。國際認為足球必須要繼續提高比賽水平，以保留全球各年齡層的球迷。」

隨後輪到AC米蘭發聲明稱：「我們接受邀請參加歐超聯，本意是為全球球迷提供最佳的歐洲比賽，符合球會及球迷的最大利益。改變總是不容易，但改革是需要過程，歐洲足球結構在過去數十年已發生變化。不過，全球球迷對歐超聯的擔憂是十分清楚，AC米蘭必需對這些熱愛這項運動的人保持敏感度。我們將繼續努力，成為足球可持續性的典範。」

發起球會之一的祖雲達斯亦發聲明指：「自4月19日祖雲達斯公佈有關歐超聯的消息後，事件引起廣泛討論，部份參與的球會退出了相關計劃。在這種情況下，雖然祖雲達斯仍然堅信這項目在體育、商業與法律層面的健全性，但目前很難將這項計劃實現。祖雲達斯始終致力於為球會及球壇創造長期價值。」

至於馬體會的聲明則比起AC米蘭及祖雲達斯明確：「馬體會董事局周三早上開會，已經決定通知歐超聯及其他始創球會，不再參與計劃的決定。」然而西甲另外兩支球隊皇家馬德里與巴塞隆拿，至今仍未就去留發出官方聲明，不過剛重任巴塞主席的拿樸迪早前已表明，參加歐超聯與否將會由球會會員表決決定，現時外界如此巨大的反對聲音，退出相信只是時間問題；至於皇馬主席佩雷斯身兼歐超聯賽會董事局，一直致力向外界推動歐超聯，礙於立場及面子關係，未知會否發聲明退出。

歐洲12支豪門就歐超聯去留表態

英超：曼城（退出）、曼聯（退出）、利物浦（退出）、車路士（退出）、阿仙奴（退出）、意大利（退出）

意甲：國際米蘭（退出）、AC米蘭（退出）、祖雲達斯（退出）

西甲：皇家馬德里（未表態）、巴塞隆拿（未表態）、馬德里體育會（退出）

資料來源：各支球隊官網

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