金塊宣佈與A李華士（Austin Rivers）簽下一份10日短約。

28歲的李華士上季效力火箭，去年11月尾以先簽後換的形式轉投紐約人。至今年3月25日，這位控球後衞又在一宗涉及三支球隊的球員交易中，被送到雷霆，但三日之後便遭裁掉，金塊正希望他能進一步加強球隊的後場實力。

金塊主力控球後衞謝美梅禮（Jamal Murray），月中在對勇士之役末段，試圖擺脫兩名守將上籃時受傷，經檢查後證實左膝十字韌帶撕裂，需要無限期休戰。預料A李華士加盟後，將會與蒙迪莫里士（Monte Morris）、甘柏素（Facundo Campazzo）、杜斯亞（PJ Dozier）及S夏里遜（Shaquille Harrison）分享上陣時間。

身為76人主教練李華士（Doc Rivers）兒子的A李華士，今季曾為紐約人上陣21仗，平均每場有7.3分、2.2個籃板球及2次助攻，整體投射命中率43%，三分球命中率亦有36.4%。

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