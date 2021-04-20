周三續上演多場日聯盃分組賽，其中老人球隊FC橫濱主場迎戰褪色勁旅浦和紅鑽。雖然橫濱在今季日職仍未打開勝利之門，兼不時有多失的情況，但球隊在日聯盃的表現則明顯較佳；鑒於橫濱在日聯盃總入球偏少，喜歡扒冷的話不妨取今役開[1球]，有X倍。（球賽編號：星期三6；今日6:00pm開賽）

FC橫濱上季在日職排尾四，今季球隊表現亦未見有起色，目前在聯賽10戰得2和8負，仍未打開勝利之門，而且共失掉了27球，是日職失球王。不過，由於日職球隊在日聯盃都愛派副選及年輕球員上陣，因此橫濱在今季日聯盃表現反而較好，目前在C組獲得1勝1負；而且橫濱在日聯盃賽事的防守能力不俗，近2屆日聯盃的總入球全部在2球或以下（見附表1）。

FC橫濱今役的對手浦和紅鑽，近季表現亦令人失望，不過他們同樣是總入球不多的球隊，今季12場比賽有9場的總入球少於3球。雖然此役取中位數[2.5球]的「細」，似乎很穩陣，但由於球隊在日聯盃愛派副選而令變數增多，那麼博較有分頭的[1球]似乎更划算。

在日職排前列的神戶勝利船，就算在B組派二線兵如前鋒小田裕太郎等迎戰德島漩渦，相信仍夠贏；由於神戶近4次迎德島全勝兼有3次半、全場皆勝（見附表2），今役可吼神戶開[主/主]。（球賽編號：星期三1；今日6:00pm開賽）

至於同組兩戰全勝的FC東京作客大分三神，則可博東京半場勝1:0，皆因東京近6次與大分交手有5次半場勝出，當中更有3次是贏1:0。（球賽編號：星期三5；今日6:00pm開賽）

熱選 星期三1 神戶勝利船[主/主]（X）

冷推 星期三5 FC東京半勝1:0（X）x星期三6 FC橫濱[1球]（X） 2x3

附表1：FC橫濱近兩屆日聯盃總入球少

日期 戰果(半場) 總入球

27/03/2021 客負湘南比馬0:1(0:0) 1球

03/03/2021 客勝柏雷素爾1:0(0:0) 1球

12/08/2020 客和北海道札幌岡薩多1:1(0:0) 2球

05/08/2020 客勝鳥棲砂岩1:0(0:0) 1球

16/02/2020 主負廣島三箭0:2(0:1) 2球

附表2：勝利船近4戰迎漩渦績佳

日期 賽事 戰果(半場) 半全場

12/04/2014 日職 勝3:0(2:0) 主/主

22/09/2013 日乙 勝3:2(1:2) 客/主

16/09/2006 日乙 勝4:1(2:1) 主/主

20/05/2006 日乙 勝3:0(2:0) 主/主

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PSG逢盃必爭捧旺門3:0

法甲富豪球會巴黎聖日耳門（PSG）為顯霸氣，基本上逢盃必爭，因此周三的法足盃八強迎戰實力一般的昂熱時，一定不留手。既然3:0是PSG今季最常見的盃賽波膽，今役就捧PSG勝3:0。（球賽編號：星期三x；明日3:00am開賽）

PSG目前在聯賽只排第二，雖已殺入歐聯四強，但教頭普捷天奴為求有所交代，定會盡擸獎盃，捧走法足盃當然是目標之一，今迎昂熱時戰意毋庸置疑。PSG今役有前鋒尼馬刑滿復出，在上場聯賽休息的中場里安度柏利迪斯及伊祖沙古爾亦料會復任正選，就算球隊缺後衞馬昆奴斯哥利亞及門將基羅拿華斯，仍力足取勝。昂熱在聯賽只排第12位，近6場又僅1勝2和3負，而且今役有包括前鋒拉辛拿古尼巴利等六名球員因傷病而無法候命，實在難有爆冷機會。

由於PSG攻力強，勝3:0是該隊今季最常見的盃賽波膽，共出現過三次；加上昂熱今季亦曾5次輸0:3，如想博波膽，今役要吼PSG勝3:0。

至於里昂迎摩納哥的另一場八強戰，則宜取中位數[1.5球]的「半大」。（球賽編號：星期三x；明日3:00am開賽）摩納哥與里昂在聯賽分別排第3及第4位，兩隊都踢法進取兼是入球多的球隊，難怪近8次交手就全部開[1.5球]「半大」。

混合 星期三X 里昂[半大]（X）x星期三x 巴黎聖日耳門勝3:0（x）

今輪法足盃數字密碼

3 勝3:0是PSG今季最常見的盃賽波膽，共出現過三次

4 里昂近4場盃賽全開[1.5球]「半大」

5 昂熱今季有5次輸0:3

8 里昂近8次與摩納哥交手全開[1.5球]「半大」

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