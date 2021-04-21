15年冠軍冰咸周二在世界桌球錦標賽首圈，以10:9險勝中國的丁俊暉，晉級16強。

經過首日賽事後落後4:5的冰咸，周二先贏一局67:15，之後又連輸兩局4:87及5:86。不過，這位英格蘭球手隨即回勇，一口氣以108:11、104:21及66:63拿下三局，反超前9:8。丁俊暉在第18局以80:16贏出，追成9:9平手，雙方要以決勝局分勝負，結果「小丁」在關鍵時刻打失一個紅波，令冰咸有機會打出一捧70度，並以78:45贏出這一局，最終以10:9險勝過關。

「能夠在這場比賽勝出，我感到很高興，這是一場經典的比賽。」冰咸說。「被追平9:9時，我十分沮喪。在決勝局的頭八、九分鐘內，出現了一些令人難以置信的安全球，我們都沒有給對方任何一個機會。幸運的是，他之後出現了一次失誤，而我就打出了一桿70度，這也是我在克魯斯堡劇院打過最出色的其中一桿。」冰咸說。

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