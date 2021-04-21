以前睇NBA場邊都會有唔少明星觀戰，現時疫情關係就當然暫時再見唔到佢哋，不過早前一班歌星，Rappers同YouTuber就一齊搞咗個叫「Legends」嘅慈善籌款籃球賽事，當中現身上陣嘅包括有加拿大小天王Justin Bieber，著名YouTuber L保羅（Logan Paul）同Bryce Hall，饒舌歌手2 Chainz，Jack Harlow仲有Quavo等等，可以話係星光燿燿，唔怪得呢場明星賽喺網上仲有過百萬點擊率啦！

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