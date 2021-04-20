周一英超利物浦只能1:1賽和列斯聯，再失兩分後只排聯賽榜第6位，有機會緣盡來屆歐聯資格。截至周一的英超聯賽榜形勢，除了曼市雙雄能進佔前四之外，其餘四支傳統Big6球隊車路士、利物浦、熱刺及阿仙奴，分別排在第5至第9位之間，被兩支中型班李斯特城及韋斯咸暫時踢出前四，這恐說明了為何英超Big 6球隊的班主，會如此「喜愛」歐超聯。

歐洲五大聯賽之中，英超前四競爭可算是最為激烈，傳統Big 6球隊都有6隊，歐聯參賽資格卻只有4席，偶然有一、兩支黑馬殺入前四，令這些英超豪門在本土聯賽若稍有不慎，隨時會失落前四令收入大減。

事實上，近十年的英超聯賽榜最終排名，Big 6之中除了曼城之外，另外5隊都曾經跌出過前四（見附表），這亦說明了為何曼城是6支球隊之中，最後一支簽署同意參加歐超聯的球會。

其中以往由雲格帶領的阿仙奴，經常依靠季尾發力才能晉身前四，被球迷喻為「爭四狂魔」，然而當時不少廠迷卻怒斥雲爺爺不思進取，再沒能力帶領兵工廠爭冠呼籲他下台，不料雲格離隊後18年夏天離隊後，兵工廠就狂刷下限，上季在英超僅排第8位，只能依靠季尾帶了個英足盃冠軍，始能保住歐霸盃資格；今季阿迪達帶領的兵工廠，上半季球隊距離降班區比起前四更加接近，雖然下半季力追重回聯賽榜上半版，但目前32戰得46分排第9，聯賽還餘6輪下距離前四多達9分，就連第六名的歐霸盃席位都「凍過水」，足證雲爺爺與莫耶斯一樣是無辜的。這亦說明了為何當阿仙奴宣佈加入歐超聯後，不少球迷都紛紛恥笑他們，「那來的自信」參加這個豪門盛宴。

另一被球迷恥笑的還有槍手的同市宿敵熱刺，這支剛剛辭退了領隊摩連奴的倫敦球會，雖然近年屢成歐聯常客兼興建了一個豪華的新球場，然而該隊歐戰經常腳軟，加上該隊最近一次贏得錦標，已經要數到07/08年球季貝碧托夫、羅比堅尼時代獲得的英聯盃冠軍，故阿仙奴與熱刺一樣都被球迷視為「偽豪門」。

另外上屆英超冠軍利物浦，其實在高普入主前經常為前四席位苦惱，曼聯及車路士過去10年亦曾偶有失準，失落前四。假若Big 6參加了水頭充足、永不降班的歐超聯，就不用再擔心因聯賽成績不佳，無緣歐洲賽導致收入不穩的問題，並得以繼續穩站歐洲頂級球會的行列。

難怪英超Big 6球會班主這樣喜歡歐超聯，說到底，都是「錢作怪」。

不過，車路士、利物浦、熱刺、阿仙奴今季打生打死爭奪來屆歐聯資格，但現時卻選擇了歐超聯而放棄歐聯，球隊亦隨時被「DQ」下季參賽資格，一眾球員今季付出的努力，到最後恐化成一簍輕煙。

文：尊嘉

英超近10季前四排名

20/21球季（球季尚未結束）

前四排名（順序）：曼城、曼聯、李斯特城、韋斯咸

暫無緣前四的Big 6球隊：車路士（第5名）、利物浦（第6名）、熱刺（第7名）、阿仙奴（第9名）

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19/20球季

前四排名（順序）：利物浦、曼城、曼聯、車路士

無緣前四的Big 6球隊：熱刺（第6名）、阿仙奴（第8名）

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18/19球季

前四排名（順序）：曼城、利物浦、車路士、熱刺

無緣前四的Big 6球隊：阿仙奴（第5名）、曼聯（第6名）

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17/18球季

前四排名（順序）：曼城、曼聯、熱刺、利物浦

無緣前四的Big 6球隊：車路士（第5名）、阿仙奴（第6名）

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16/17球季

前四排名（順序）：車路士、熱刺、曼城、利物浦

無緣前四的Big 6球隊：阿仙奴（第5名）、曼聯（第6名）

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15/16球季

前四排名（順序）：李斯特城、阿仙奴、熱刺、曼城

無緣前四的Big 6球隊：曼聯（第5名）、利物浦（第8名）、車路士（第10名）

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14/15球季

前四排名（順序）：車路士、曼城、阿仙奴、曼聯

無緣前四的Big 6球隊：熱刺（第5名）、利物浦（第6名）

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13/14球季

前四排名（順序）：曼城、利物浦、車路士、阿仙奴

無緣前四的Big 6球隊：熱刺（第6名）、曼聯（第7位）

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12/13球季

前四排名（順序）：曼聯、曼城、車路士、阿仙奴

無緣前四的Big 6球隊：熱刺（第5名）、利物浦（第7名）

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11/12球季

前四排名（順序）：曼城、曼聯、阿仙奴、熱刺

無緣前四的Big 6球隊：車路士（第6名）、利物浦（第8名）

資料來源：英超官網

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