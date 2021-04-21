曼聯周二發表聲明宣佈，執行副主席活華特將於2021年年底離任。

49歲的活華特據報是其中一位在背後積極推動歐洲超級聯賽的人士，而他會在今年底離職的聲明，是曼聯在官方宣佈將會退出歐超聯之前發出。

2005年加入曼聯、2012年開始出擔任現時職務的活華特在聲明中說︰「能夠為曼聯效力我非常自豪，過去16年為世界最偉大球會工作是榮幸。球會已為未來作好準備，要在年底離開將十分困難。」

我會珍惜我在奧脫福時期，包括我們贏得歐霸盃、英格蘭足總盃及英格蘭聯賽盃的回憶。我為球會文化的復興以及我們重回曼聯的比賽方式而自豪。」

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