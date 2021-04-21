拜仁慕尼黑周二在德甲以2:0輕取到訪的利華古遜，在RB萊比錫同日意外不敵科隆之下，在榜首的領先差距拉開至10分，只需再贏一場便可以破紀錄奪取德甲九連冠。另外，榜尾的史浩克04作客以0:1受挫比勒費爾德後，提前四輪篤定降班，該隊連續在德甲比賽了30年後終於降班。

拜仁是憑祖普莫亭以及甘美治在上半場7分鐘及13分鐘先後建功，以2:0擊敗利華古遜，全取3分後以30戰得71分繼續高踞榜首，由於RB萊比錫作客以1:2受挫科隆，在尚餘四輪比賽下落後拜仁10分，拜仁如能在周末作客戰勝緬恩斯便能提早封王，將連續贏取德甲冠軍的紀錄改寫至九連冠。

至於在最後19分鐘因為馬歷泰奧兩黃一紅被逐而只餘10人應戰的史浩克04，是於50分鐘被法比安高路斯射入全場唯一入球。法比安高路斯在80分鐘主射12碼被費文救出，但史浩克最終以0:1落敗，30戰僅得13分，落後尾三的哈化柏林13分，提前四輪宣告降班。

史浩克04上一次降班是在1988年，1991/92重返德甲。今季，史浩克戰績欠佳，至今在聯賽只贏出兩場，在已起用了五名教練下依然未能扭轉命運。領隊艾沙姆賽後含淚表示︰「我感覺很差，我可以想像到史浩克球迷現時在電視機前哭泣。我們知道有甚麼將要到來，但當你意識到它將成為事實是很難受。」

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