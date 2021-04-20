皇家馬德里兼歐超聯會長佩雷斯周一接受西班牙傳媒訪問時再次推銷歐超聯，並指這項賽事將會令現代足球更加進步，他又提及歐超聯球員可能無法代表國家隊上陣一事，指國家隊由始至終都不應該徵召職業球員入選。

佩雷斯周一晚受邀出席西班牙足球電視節目《El Chiringuito》解答關於歐超聯的問題，對於外界有聲音批評歐超聯是「有錢人從窮人手中偷走足球」的說法，佩雷斯反駁指歐超聯其實是「拯救」足球：「我們是期望在最短的時間內拯救足球世界，我所指的不單是12家球會，而是所有人，我不明白UEFA和FIFA為甚麼會如此憤怒。」

佩雷斯又批評UEFA對於歐聯的改革進度過慢才真正是「殺死所有人」：「他們說會改革，但只是推出了一個沒有人看得懂的方案，而且歐聯要等到2024年才實行新制，2024年我們所有人都已經死了。」對於歐超聯被指是豪門的小圈子賽事，佩雷斯亦作出反駁：「我不知道為甚麼大家都說這是小圈子賽事，我們從沒說過只有貴族球會才可參加歐超聯，足球是屬於所有人的。」

現時歐超聯只有英、意、西12支球會表明參與，不過佩雷斯透露已經有其他歐洲聯賽球會表示願意加盟：「有一些球會跟我們一樣希望改變，包括來自比荷盧聯盟和北歐聯賽的球會。」

UEFA在日前的聲明中表示，將會禁止有份在歐超聯上陣的球員參加歐國盃和世界盃，佩雷斯表示毫不擔心：「我們要改變現時足球的不健康狀況，球員在一季之內要應付的比賽實在太多，有些賽事我們甚至不知道它的賽制，而且國家隊徵召職業球員入選亦不合理。」

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