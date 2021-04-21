歐洲球壇周日爆出震撼彈，包括英超「Big 6」及皇馬、巴塞等12支歐洲頂級勁旅宣佈另起爐灶設立「歐洲超級聯賽」，結果先是惹來歐洲足協、國際足協及各國足總等官方組織猛烈批評，各隊的球迷、球員及教練亦群起表達不滿，結果繼曼城及車路士宣佈退出後，利物浦、曼聯、阿仙奴與熱刺亦齊齊「縮沙」，歐超聯亦發聲明宣佈剎停計劃。由英國時間周日下午傳出消息至周三凌晨玩完，整個計劃只歷時短短60小時便告胎死腹中。

4月18日（日）

1:00pm 英國《泰晤士報》報道，英超「Big 6」中有5隊已報名出戰由20隊角逐的歐超聯，當中包括利物浦、曼聯、阿仙奴、車路士及熱刺。各大英國傳媒其後作出跟進報道，指曼城亦已答應參賽，成為歐超聯15支始創隊伍之一，而巴塞隆拿、皇家馬德里、馬德里體育會、祖雲達斯、國際米蘭與AC米蘭亦會出戰。消息指出，這15隊將可瓜分35億歐元（約327億港元）「基礎設施補貼」。

5:00pm 隨着歐超聯成立的消息越傳越熱，各地均有球迷表達反對聲音，曼聯名宿加利尼維利亦開腔炮轟母會及宿敵利物浦貪婪。

8:30pm 英國政府表態反對歐超聯計劃，認為會對本土球壇構成損害，並支持足總採取相應行動。

11:00pm 各隊相繼透過球會網站宣佈參戰歐超聯，表示賽事將於今年八月展開，並由皇馬的佩雷斯會長。

4月19日（一）

8:00am 各支參賽球隊繼續遭球迷聲討，車路士球迷信託更表示，遭到會方出賣。

9:00am 歐超聯已向信FIFA及UEFA，表明已向歐洲法院申請，阻止兩大機構對各支參賽球隊實施制裁行動。與此同時，包括曼聯的活華特及祖雲達斯的阿涅利，齊齊退出歐洲球會協會。

10:00am 德甲球會多蒙特表示，他們與拜仁慕尼黑都不會加入歐超聯，RB萊比錫之後亦作出相同決定。

11:00am 巴黎聖日耳門的安達靴里拉成為首位公開反對歐超聯的頂級球員，曾效力阿仙奴的費倫巴治中場奧斯爾、前曼聯領隊費格遜與前阿仙奴領隊雲格均譴責有關計劃。

2:00pm 歐洲足協會長施費連炮轟參與歐超聯的球會「可恥」，並重申出戰這項賽事的球會，將被褫奪代表所屬國家隊出戰歐國盃及世界盃的資格。

5:00pm 英國政府強調會盡一切方法，阻止英國球會出戰歐超聯。足總將可採取一系列制裁措施。

7:00pm 利物浦領隊高普在紅軍於英超出戰列斯聯前強調，自己不支持成立歐超聯，亦不希望計劃成事。利物浦副隊長占士米拿賽後亦支持領隊的說法，強調紅軍球員不支持另起爐灶，事前亦對計劃毫不知情。

9:00pm 佩雷斯在西班牙電視亮相，強調成立歐超聯的目的是要「拯救足球」。

4月20日（二）

10:00am 愛華頓成為發聲明譴責歐超聯的英超球會。

11:00am FIFA會長恩芬天奴重申不允許各隊另組歐超聯，《衞報》指車路士與曼城開始動搖。曼城領隊哥迪奧拿其後亦炮轟歐超聯以金錢掛帥，就算輸球也沒所謂，有違競技精神。

4:00pm 車路士在英超出戰白禮頓前，大批球迷在主場外聚集抗議。

7:00pm 消息指車路士與曼城均準備文件，入紙退出歐超聯。

8:00pm 消息指曼聯執行副主席活華特辭職，並將於年底離任。

9:23pm 曼城正式宣佈放棄出戰歐超聯，成為首支退賽球會。

10:55pm 利物浦、阿仙奴、曼聯與熱刺分別發聲明退佈退出歐超聯，當中兵工廠承諾犯錯，向球迷道歉。

4月21日（三）

12:40am 消息指部份意甲及西甲球會均有意退出，歐超聯發聲明表示計劃並未終止（abandoned），但將會「重整修訂」（reshape）。

12:45am 最先傳出棄賽的車路士發聲明，正式宣佈退出歐超聯。

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