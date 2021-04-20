周日歐洲12支頂級球會組成歐超聯的消息震撼體壇，有人認為他們是反抗歐洲足協「強權」的抗爭者，亦有人認為他們才是真正的「強權」企圖統治球壇。無可否認，這12支歐洲頂級球隊的對碰，叫座力肯定會比起一場普通聯賽為高，面對美國資金的利誘及永不降班的優待，這12支歐洲豪門決定「脫歐」另起爐灶。

消息曝光後，直接受到威脅的歐聯主辦單位歐洲足協，早於各隊宣佈參戰前急發聲明，警告12支參賽球隊要適可而止，警告歐超聯球隊將被禁參加歐洲賽，本土聯賽參賽資格亦會喪失，球員甚至不可以參加歐國盃及世界盃。不過，身兼歐超聯董事長的皇家馬德里主席佩雷斯，卻無懼威脅，甚至揚言自己籌組世界盃。

筆者先不作取態支持那一方，先設想這12隊豪門全數被踢出歐聯，到時候歐聯除拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門外，就只餘下一些二線球隊「圍威喂」，如英超李斯特城、韋斯咸，西甲西維爾、維拉利爾，意甲阿特蘭大、拿玻里等，叫座力不但比不上現時歐聯，更肯定輸給歐超聯，到時候的歐聯恐變成另一個《勁歌金曲》（圖），反觀新興的歐超聯勢成《CHILL CLUB》一樣，搶盡觀眾收視。

然而這個歐超聯的「收視率」，可以媲美現時的歐聯甚至世界盃嗎？筆者就不敢苟同，正所謂物以罕為貴，當這些豪門大戰恆常每周進行，部份觀眾難免會覺得生厭，正如近年歐洲足協舉行的歐國聯一樣，那些國家隊的強強對碰變得不再罕有，國家隊賽事的關注度亦明顯下滑，遠遠比不上四年一度的歐國盃或世界盃。

加上歐超聯的頂級豪門將擁有絕對的地位、資金贊助及特權，變相扼殺「李城童話」神奇奪冠、「意甲之光」阿特蘭大殺入歐聯八強等這些小球會創造大奇蹟的可能。而且不設降班的制度，變相令部份戰力不足的豪門，在確定未能晉身淘汰賽後，恐會「Hea踢」甚至放棄比賽，以換取賽會更多贊助，如同部份NBA球隊為選秀權在季尾「擺爛」一樣，同樣非常趕客。故不論歐超聯最終成功與否，筆者預料兩項賽事一旦同時進行，整體收視率及關注度恐不及現時的歐聯或四年一度的世界盃。

文：尊嘉