中國球手張帥周二直落兩盤不敵5號種籽莎芭蘭卡，在斯圖加特網球賽首圈出局，衞冕的7號種籽捷克的姬維杜娃亦以2:0戰勝美國的比迪，順利晉身第2圈。

世界排名第7的白羅斯球手莎芭蘭卡是首次參加斯圖加特網賽，這名22歲球手只花了66分鐘便直落兩盤以6:2、6:2淘汰張帥。

至於曾兩奪溫布頓冠軍、世界排名第10的姬維杜娃，是以6:4和6:3擊敗打入了今年澳洲公開賽決賽、世界排名14的比迪而晉級，次圈對手為希臘的莎卡莉。

去年的斯圖加特網賽因為新冠肺炎疫情而取消，2019年冠軍得主姬維杜娃表示︰「我對於在那麼早的階段便要面對她（比迪）很意外，這可以是一場大滿貫8強或類似的比賽。一開始時我的發球失利，但重返這個球場真好，我在這裏感覺也很好。我期待與莎卡莉比賽。」

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