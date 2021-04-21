日本傳媒報道，為更加效防守COVID-19病毒傳播，運動員在今夏出戰東京奧運或殘奧期間，將要每日接受唾液檢測。另一方面，將於五月舉行的奧運田徑測試賽，已決定以閉門方式舉行。

日本政府與東奧組委會，今年二月已推出初版防疫守則，訂明奧運選手及代表團成員，在參賽期間要每四日接受一次病毒測試。不過，由於日本疫情近日反彈，《共同社》報道指，將在本月底推出的第二版防疫守則，將會把選手接受唾液測試的頻率增至每日一次，務求盡早找出受感染人士，減低痛毒傳播風險。

東奧將於7月23日揭幕，距今不足100日，但仍有不少醫學界人士表示，擔心這項國際體壇盛事會令全球疫情惡化，組委會亦已宣佈，將於五月九日在東京新國立競技場舉行的奧運田徑測試賽，將會改為閉上演。為測試防疫應變能力，賽會原本打算安排大約二萬名觀眾入場，但由於東京都政府在本月12日已收緊防疫措施，賽會最終亦決定改為空場作賽。這項賽事只限日本國內選手參加，但亦有消息指，有海外選手亦希望可以參賽，提前熟習比賽環境。

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