曼聯周二發表聲明宣佈，執行副主席活華特將於2021年年底離任，而他和班主加拉沙家族被指是今次歐超聯幕後黑手，就更令紅魔備受指責。英國傳媒報道，曼聯有意在這過渡期將部份決策權交予前領隊費格遜，希望他協助處理轉會事宜和改善球會形象。

據The Athletic 報道，其實活華特早已計劃離開曼聯，所以他年底離職只是順水推舟。加上這位向來備受球迷、球評甚至前球員批評的紅魔高層離開之消息傳出後，對曼聯加入歐超聯的批評並沒有減少，所以有傳班主加拉沙家族決定改向前領隊費格遜求援。

消息指費格遜如果重返曼聯決策層，主要是在幕後負責球員轉會的談判事宜。另外，因費爵爺在歐超聯將成立的消息傳出後，已第一時間出來反對，令他在一眾曼聯球迷心目中形象更高，故此未來他將成為球迷與管理層間的橋樑，並致力消除紅魔因今次加入歐超聯後所帶來的負面影響。不過報道未有透露，費爵爺是否已答應重出江湖幫手挽救曼聯。

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