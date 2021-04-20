周三續上演多場日聯盃分組賽，其中FC橫濱主場迎戰浦和紅鑽。雖然橫濱在今季日職仍未打開勝利之門，但球隊在日聯盃的表現則明顯較佳；鑒於橫濱在日聯盃總入球偏少，不妨取今役開[1球]，有4.25倍。（球賽編號：星期三6；今日6:00pm開賽）

FC橫濱上季在日職排尾四，今季球隊表現亦未見有起色，目前在聯賽未打開勝利之門。不過，由於日職球隊在日聯盃都愛派副選上陣，因此橫濱在今季日聯盃表現反而較好，目前在C組獲得1勝1負；而且橫濱在日聯盃的防守能力不俗，近2屆日聯盃的總入球全部在2球或以下（見附表1）。

FC橫濱今役的對手浦和紅鑽，近季表現亦令人失望，不過他們同樣是總入球不多的球隊，今季12場比賽有9場的總入球少於3球，可以博較有分頭的[1球]。

在日職排前列的神戶勝利船，就算在B組派二線兵迎戰德島漩渦，相信仍夠贏；由於神戶近4次迎德島全勝兼有3次半、全場皆勝（見附表2），今役可吼神戶開[主/主]。（球賽編號：星期三1；今日5:00pm開賽）

同組兩戰全勝的FC東京作客大分三神，可博東京半場勝1:0，皆因東京近6次與大分交手有5次半場勝出，當中有3次是贏1:0。（球賽編號：星期三5；今日6:00pm開賽）