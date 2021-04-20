早前有指歐超聯由美國摩根大通銀行出資46億歐元（約427億港元），賽會更會先為15支參賽球隊補貼35億歐元（327億港元）的「迎新獎金」，但英國傳媒就指摩根大通的資金並非資助而是借貸，並需要賽會和球隊償還。

歐超聯得以推動，摩根大通在背後做金主為其中一主因，當中參賽球隊更可獲過億的「獎金」看似非常着數。不過，有傳摩根大通今次的出資其實是一次債務融資協議，協議更長達23年，消息更指15支參賽球隊需要簽訂償還協議，平均每年要還2.64億歐元，所謂的「迎新獎金」其實亦非獎金，只是球會預支的獎金收入，假如球隊中途退賽，亦需作出償還。不過，對於上述的報道，摩根大通就不作評價。

換言之，其實今次摩根大通與歐超聯的合作是一次體育界的投資，單計借貸銀行每年的預計收益就有2至3%。加上摩根大通是美國最大的銀行，資產負債表上超過3萬億美元，借貸業務包括各行各業，其中阿仙奴班主高安基，亦向摩根大通借近17億歐元用作的NFL球隊Los Angeles Rams新球場的計劃。

摩根大通其中一個投資的目的是看中歐超聯商業價值的潛力，有指歐超聯已經就轉播權，先後與亞馬遜、Facebook、迪士尼和天空等平台和電視台達成協議，預計年收入可達40億歐元。假如屬實，這絕對可以為各支球隊帶來可觀的收入，但在疫情和各界的反對聲音下，可能會令歐超聯的收入不似如期。

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