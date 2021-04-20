周一英超利物浦賽和列斯聯又再失分，今季隨時無緣前四，截至周一除曼市雙雄外，其餘四支傳統Big 6車路士、利物浦、熱刺及阿仙奴均排在第5至9位，這恐說明了為何Big 6班主會熱捧歐超聯。

歐洲五大聯賽中，英超前四競爭可算最激烈，傳統Big 6有六隊，歐聯資格卻只有四席，偶然再有1、2支黑馬殺入前4，令這些英超豪門在聯賽稍有不慎，隨時失落歐戰資格令收入大減。近10年除曼城外，另外5隊都曾跌出前4，以往由雲格帶領的阿仙奴，常靠季尾發力艱苦地殺入前四，被球迷笑稱為「爭四狂魔」；不料雲格2018年夏天離隊後，槍手就狂刷下限，上季僅得英超第八，今季一度距離降班區比前四更加接近，故不少球迷都恥笑阿仙奴那來的自信去參加歐超聯。

另一被恥笑的還有槍手宿敵熱刺，該隊最近一次贏得錦標，要數到07/08年球季的英聯盃冠軍，故與槍手一樣都被視為「偽豪門」；利物浦在高普入主前亦常為前四苦惱，曼聯及車路士過去10年亦曾偶有失準失落前4。若Big 6參加了水頭充足、永不降班的歐超聯，就可以永續歐洲頂級球會的身份。

難怪Big 6班主這樣喜歡歐超聯，說到底，都是「錢作怪」。現時他們選擇投靠歐超聯，球隊下季歐戰資格隨時被「DQ」，一眾球員今季的付出，到最後恐化為烏有。

文：尊嘉