由高調宣佈，當世十二強球會聯手高呼，到遭舉世球迷聲討，狼狽不堪地暫緩計畫，草草收場；這名為「歐超聯」的鬧劇，全長不過60小時。其實富豪球會與歐洲足協已爭權數十年，之前兩次不果，今次出手，滿以為可以一舉搶下帥印，誰知在「未踢先贏」、「永續強權」的欽點方式，加上貪錢的狼相盡露下，惹來全球球迷反對，由1998年而起的內爭，一度變成「雙辦事」而最後由歐洲足協鎮壓成功，峰迴路轉60小時的前因後果，下面一一剖析。

說穿了，都是錢字。全球最成功的四大聯賽（英意西德）都在歐洲足協的手中，自然牢牢握住這頭「金鵝」，在近30年間，歐洲足協先在98年廢除由各歐洲聯賽盃賽冠軍參加的歐洲聯賽冠軍盃（UEFA Cup Winners’ Cup），並逐步確立歐聯和歐霸的一級和二級制度；為何如此，因為當年各大歐洲強豪，已有歐超聯的設想，他們清楚本身的號召力，不滿利益與弱旅均沾，希望自行成立聯賽；當時歐洲足協處理得快且狠，立即減少其他次級歐洲賽事，並將歐聯的規模擴大，以更多的比賽來換取更多的門票收入和轉播費用。

今次以英超Big 6（曼市雙雄、利物浦、車路士、阿仙奴和熱刺）、西甲皇馬巴塞、意甲米蘭雙雄和祖雲達斯為首等12隊成為歐超聯的創始球會（理論上仍有3隊是創始球會），選擇在歐洲足協宣佈歐聯再次改制前公佈成立歐超聯，時間相當巧合，可見籌劃多時。回朔到1998年，其實14支歐洲強豪已曾成立所謂的G-14，用意不問可知，最後也是因與歐洲足協達成協議，才在2008年解散。

強隊一直認為，比賽的收視與實力劃上等號，可是歐洲足協早在柏天尼時代，已主張讓更多小國參加歐聯，表面上是藉此提昇各小國球會的實力，現實是政治酬庸，多謝有份投票讓他當上「辦事」的小國；強隊當然反對，當時皇馬會長、目前歐超聯主席佩雷斯就是率先帶頭的一位，早在2007年已舊事重提，藉成立歐超聯作脅，最後亦迫使柏天尼讓步。

今次歐超聯的12支球隊打正旗號，要與歐洲足協爭一日之長短，甚至成為「雙辦事」，除了由來已久的不滿，也是因為疫情影響，球會收益大減，部份如巴塞隆拿等更深陷財困，要是真的組成歐超聯，那獎金重新分配，以創始15隊為首，加上邀請的五隊，據估計收入是出戰歐聯的四倍；而成事之初，更會獲一筆過的資金30億鎊作「基礎設施補貼」，雖然後來又指此筆款項只是由摩根大通借出，但總括來說，15至20隊瓜分32隊的收益，必然大增。

佩雷斯在周日歐超聯宣佈成立之後，曾接受《馬卡報》的訪問，直指這個聯賽是「一圓40億球迷心願」，理由是球迷都樂於目到這些歐洲最高水平的對抗。我最奇怪的是，比起98年的歐超聯首次提議，以及2007年再次向柏天尼逼宮，今次以佩雷斯和曼聯活華特為首的幕後黑手，卻似臨急上馬，毫無準備。首先，他們沒有任何正當的理由，說服球迷接納這個歐超聯是正義之師；第二，早就預計有反對聲浪，但歐超聯方面看來沒有還招的想法，當上至英國首相Boris Johnson，下至英國普羅球迷都大肆反對，歐洲足協揚言會作罰款、禁賽等處分，歐超聯方面完全找不到任何理由反駁，公關絕對零分。

所有人都認為，這十多支球會除了貪錢，沒有任何原因去成立新的比賽，最大問題是看來球隊上下都蒙在鼓裏，當消息曝光，教練和球員起初還未敢發言，但很快就口徑一致，反對歐超聯，甚至連有份參加的利物浦，由高普到所有球員都公開反對；而曼聯名宿而至費爵爺亦懵然不知。你能想像一間大公司可以如此混亂嗎？當昨晚車路士對白禮頓開波之前，見到大班球迷聚集在球場外再次發對，車仔也在開波前已傳出會退出歐超聯，其後英超Big 6陸續退出，歐超聯也在兩日內火速倒下。雖然官方新聞指會重整計劃，但明眼人都知道，歐洲足協已勝出這場「爭辦事」的內訌。

歐超聯成立動機不純，也從無咨詢民意，既無實際計劃，也欠缺遠見和規劃；最大問題是在今日講求公平的前提下，所謂創始球會卻能千秋萬世地壟斷了12-15個席位（Sky Sports指12隊簽下合約，為期23年，即到2044年前都肯定獲得資格）；就算強如英超Big 6，近年除曼城以外，也沒有那一隊能穩言取得前四的歐聯資格，這也是令球賽更好看的原因，看今年異軍突超的韋斯咸和李城，就是例子。公平的意思，就是曼聯也好，利物浦也好，每年都要打崩頭去爭前四（或贏歐聯冠軍）去獲出戰歐洲頂級比賽的資格，為何這些創始球會可以不勞而獲？來自誰的欽點？有部份球會甚至連歐聯冠軍也未贏過，那又如何令其他人心服？

若以香港做例子，歐聯的出賽資格就似是之前的區選，大家有得爭，有公平的制度；歐超聯則是「完善」後的選舉，12個名額早定，3隊是大會邀請，其他人爭崩頭希冀獲得餘下的5席。誰較公平，不問可知！這班歐超聯創始球會也從無問過球員及教練的意見，當連他們的意見也不重視，怎令人相信他們真的為足球設想？

毫無疑問，今次歐超聯以英超Big 6為核心，這六支英國球會舉足輕重，但足球傳統上是娛樂大眾以致低下階層，在英國這觀念更是根深柢固，所以至今仍保留了聖誕快車的傳統。不過，當金元足球成為主流，各隊也越加歛財，高昂的門票和季票還是其次，不少入主的老闆都只視球隊為生財工具，就算球隊收入大增，球會價值也隨之水漲船高，但這些錢都只入了老闆的口袋，既沒有整修球場等基建，也不見得會買入有實力的球員作補強。當球迷都看穿了這些球會高層的伎倆，早就視他們為吸血鬼，例如曼聯的格拉沙家族以及執行副主席活禾特，或是利物浦的話事人FSG等，就算出戰歐超聯真的帶來更大的收益，恐怕最後還是富者越富，肥了班主，苦了球迷。

要不是離地太久，不察民情，相信這班歐超聯的幕後主腦，也不會想出如此漠視民意，違背主流的方式。與人民作對從沒有好下場，財大氣粗也不是必勝的籌碼，今次歐超聯拉倒，相信各地球迷都肯定不吝惜幾杯啤酒，今晚高歌狂歡一番。

文：仙道彬

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