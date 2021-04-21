由於去年受到疫情影響關係，英超各大豪門沒有機會到訪亞洲等地方展開季前備戰，據英國每日郵報稱，今夏英超各隊在季前備戰的情況亦不會有太大變化，如利物浦就已經不打算在季前賽期間出國踢友賽，不過就與曼聯正在相討在奧脫福及晏菲路球場進行兩場友賽，並視作新球季開始前將球迷帶回球場的計劃。

此前英超賽會已經宣佈，下季英超會定於8月14日開鑼，不過由於今夏有歐國盃以及東京奧運的大型賽事要進行，球隊季前備戰已經面臨不少問題。加上疫情關係，令到本來會在季前進行海外巡迴熱身賽的英超各隊，將會連續兩年無法進行這個計劃。報道指，紅軍已經不打算在今年夏天前往國外備戰，不過就會前往奧地利及德國進行季前訓練營，去年紅軍就曾經因為疫情關係，被迫取消在法國舉行的季前訓練營計劃。

報道又提到，由於英國的所有疫情限制將會在6月21日取消，因此利物浦以及曼聯皆希望在英超新球季開始前，開放球場予球迷入場觀戰。現時有指利物浦與曼聯正在商討在7月份，於奧脫福球場舉行一場「雙紅會」熱身賽，然後一個月後兩軍再於晏菲路再鬥一場。

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