英超Big 6球隊之一熱刺，周一宣佈將領隊摩連奴辭退，並由舊將29歲的賴恩美臣暫時頂替主帥一職至季尾，外界隨即猜測熱刺帥位的繼任人選，其中現任李斯特城領隊羅渣士，亦是接任熱門人選人之一；不過，羅渣士雖然表示熱刺是一個大球會，但明言自己不會轉教熱刺。

自2019年2月起擔任李城主帥一職後，該隊成績一直穩步上揚，上季衝擊前四失敗後，現時則排在英超聯賽榜第三位，暫領先第七位的熱刺5分。羅渣士表示希望繼續在李城工作：「這是足球，總有炒作，每份工作都會與不同領隊扯上關係。」

「熱刺是一間很好的球會，他們是一間大球會，但我將專注於李城，我正在一球擁有世界級訓練設施的球會，這裡的計劃仍在進行中，還有很多工作要做。我與球員們及董事局亦有很好的關係，我們將計劃繼續合作。我仍然很飢渴及很高興，繼續在這裡接受挑戰，我不能阻止傳聞但我沒有去想。」

羅渣士又稱：「荷西（摩連奴）是一名世界級領隊，令我困擾的為何他會受到質疑，他在比賽中所做的，應該能實現期望，他已經贏得尊重。他是天生的贏家，我對他被辭退感到失望，我認識他為人亦知道他是世界級領隊，他在執教生涯已證明了。」

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